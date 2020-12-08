Улан-Удэ, , 09:49 — REGNUM Медработники ковидных стационаров в Бурятии жалуются на задержки выплат за работу с пациентами с коронавирусом. По словам сотрудников Больницы скорой медицинской помощи, их перевели на борьбу с пандемией с 15 октября.

Врачи Mos.ru

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"В связи с этим нагрузка увеличилась. Пришел день заработной платы. Сегодня уже декабрь, а положенной выплаты за ковид нет за октябрь. И где справедливость, и где наши деньги?» — передаёт слова медиков телеканал «Ариг Ус».

В министерстве здравоохранения республики заявили, что деньги на выплаты из федерального бюджета до сих пор не поступили. По данным ведомства, в настоящее время документ о перечислении средств находится на подписании правительства страны.

Бурятские медики далеко не единственные, кому задерживают выплаты. Как сообщало ИА REGNUM, ранее медработники жаловались на отсутствие денег за октябрь.

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