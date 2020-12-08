Москва, , 09:46 — REGNUM Высококвалифицированным иностранным специалистам следует разрешить приезжать в Россию вместе с их семьями. С такой просьбой об упрощении въезда трудовых мигрантов к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

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В своём письме на имя главы российского правительства, на которое ссылается ТАСС, Катырин указывает на большое число поступающих в ТПП обращений от представителей бизнеса с просьбой посодействовать въезду в РФ трудовых мигрантов в нынешних условиях пандемии.

«Целесообразно исключить… требование о согласовании въезда иностранных высококвалифицированных специалистов при каждом их последующем въезде в Россию», — говорится в обращении.

По мнению представителей ТПП, в этом случае достаточно ограничиться однократным согласованием первичного въезда.

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Кроме того, предлагается «разрешить въезд для членов их семей по аналогии с принятым недавно решением в отношении высококвалифицированных специалистов в области спорта».

Катырин также просит регламентировать въезд в Россию иностранных граждан для трудовой детальности и указывает на необходимость определить процедуру их въезда на территорию РФ. Для этого предлагается установить гарантии работодателя по организации доставки иностранных работников в Россию, проведения тестирования, обеспечения при необходимости самоизоляции и оказания медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно статистической отчётности МВД РФ, на конец сентября 2020 года в России работали около 1,8 млн иностранцев. Это на 22,5% меньше, чем в сентябре прошлого года. Отмечалось, что сокращение произошло по всем категориям иностранных работников. В частности, число мигрантов, работающих на основании патентов, снизилось до 1,4 млн против 1,7 млн в сентябре 2019 года, а количество действительных разрешений на работу за год сократилось с 121,8 тыс. до 85,7 тысячи.

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