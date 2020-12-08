Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Представители фармацевтической компании Pfizer сообщили администрации президента США о неготовности расширить поставки вакцины против коронавируса, пишет газета The Washington Post.

В компании сообщили, что не смогут существенно расширить объем прежнего заказа до июня 2021 года. Это связано с большим количеством заказов из других стран.

Издание отмечает, что невозможность нарастить поставки вакцины Pfizer создает трудности для массовой вакцинации населения США. Нет гарантии, что другие компании компенсируют недостаток вакцин, отмечает The Washington Post.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азара заявил, что вакцины Pfizer и Moderna станут доступными для США до 25 декабря.

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