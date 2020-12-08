Петрозаводск, , 10:04 — REGNUM В Республике Карелия впервые за вторую волну пандемии отмечен существенный суточный спад выявленных случаев заражения. За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 388 новых инфицированных, что на 84 случая меньше, чем было сутками ранее. Также в республике не зафиксировано ни одного нового летального исхода от COVID-19. Об этом 8 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа выявленных инфицированных — 366 заболевших, из них 57 имеют симптомы средней тяжести, шесть человек — в тяжелом состоянии. Таким образом число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 2988 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1696 случаев, по Северо-Западу — 2370.

«В настоящий момент в стационарах находятся 751 пациент с коронавирусом, семь человек из них на ИВЛ», — отметили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Карелии заразились коронавирусом 19 208 человек, из них 11 622 выздоровели, в том числе 313 человек за последние сутки. Умерли 117 жителей.

Помимо пациентов с подтвержденным ковидом, еще 37 человек за прошедшие сутки были госпитализированы с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2883 пациента, 94 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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