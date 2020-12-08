Нейпьидо, , 09:42 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы на территории Мьянмы. Об этом 8 декабря сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По информации центра, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 153 км в западном направлении от города Мандалай, в котором проживает примерно 1,2 млн человек.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 177 км. При этом информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло на территории Колумбии.