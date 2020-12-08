Варшава, , 09:41 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время обращения к гражданам на телеканале TVP Info призвал их воздержаться от посещения рождественских ярмарок в связи с тем, что большие скопления людей на них могут вызвать увеличение роста заражений COVID-19.

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"Многолюдные посещения торговых центров и открывшихся рождественских ярмарок, которые мы наблюдали в выходные, не вселяют в нас оптимизма и могут привести к резкому увеличению случаев заражения COVID-19 через десяток или около того дней. Нам надо воздержаться от их посещения, чтобы выйти победителями из схватки с вирусом», — отметил Краска.

Он подчеркнул, что «в этом году лучшим подарком на Рождество будут не гаджеты, а отсутствие коронавирусной инфекции, благодаря чему она не будет распространяться на родителей и бабушек с дедушками». «Надо быть бдительными, ведь эпидемия еще не закончилась. Впереди нас ждет борьба, пока мы не станем неуязвимыми перед COVID-19. А это станет возможным лишь после вакцинации», — заявил замминистра, добавив, что «ещё нужно немного потерпеть».

Вакцина от коронавируса не только эффективна, но и безопасна, поэтому я призываю всех отнестись к вакцинации ответственно. Потому что, наверное, каждый из нас скучает по нормальному отпуску и встречам с друзьями», — заключил Краска.

В понедельник, 7 декабря, министерство здравоохранения объявило о 4423 новых подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и смерти 92 человек. Однако заместитель руководителя данного ведомства сообщил, что столь низкие цифры не означают резкого снижения числа заболевших, потому что они обусловлены тем, что в выходные дни делают меньше тестов, чем в будни.