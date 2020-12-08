Пермь, , 09:40 — REGNUM В Пермском крае за неделю (30 ноября — 7 декабря) заболеваемость ОРВИ выросла по сравнению с предыдущей неделей на 9,8%, сообщает Управления Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, превышение недельного эпидемического порога сформировано за счет граждан страже 15 лет. Их доля в структуре заболевших составляет 50,8%.

Среди больных ОРВИ циркулируют возбудители — аденовирусы и риновирусы. Вирусы гриппа не обнаружены. По состоянию на 7 декабря прошли вакцинацию против гриппа 1,2 млн пермяков. Напомним, в регионе планируют вакцинировать 60% населения (более 1,5 млн человек).

Добавим, в 2019—2020 эпидемический сезон в крае переболело гриппом и ОРВИ 126,2 тысяч человек (в эпидсезон 2018−2019 гг. 175 тыс. человек). В период эпидемического подъема доминирующие позиции занимал вирус гриппа А (HIN1pdm). Среди вирусов негриппозной этиологии наибольший удельный вес пришелся на риносинтициальный вирус и риновирусы. Против гриппа вакцинацию прошли 1 млн 292 тыс. человек.

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