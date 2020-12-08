Самара, , 09:41 — REGNUM Перевести всех школьников и студентов Самарской области на дистанционное обучение с 21 декабря предложил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании областного оперативного штаба.

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По его словам, дистанционное обучение может быть введено до конца новогодних каникул, а дальнейшие решения можно будет принимать исходя из эпидемиологической ситуации: врачи считают, что, перерыв в очном обучении нужен для профилактики распространения инфекции.

Отмечается, что в связи с этим глава региона Дмитрий Азаров поручил в течение суток проконсультироваться с педагогами и родительским собранием и если будет получено одобрение, то это решение будет зафиксировано соответствующим постановлением.

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