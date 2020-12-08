Джакарта, 8 декабря 2020, 09:28 — REGNUM В региональном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями в Джакарте отметили, что 82 района могут пострадать в результате наводнения, сообщает CNN Indonesia.
Перед наступлением сезона дождей жителей 82 районов Джакарты попросили быть начеку.
«Мы всегда отслеживаем информацию о раннем предупреждении агентства о том, какие районы будут затронуты в случае обильных осадков», — говорится в заявлении информационного центра правительства Джакарты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 тысяч жителей Индонезии были эвакуированы из-за наводнения в провинции Ачех.
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