Ханты-Мансийск, , 09:22 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждены 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 8 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 220 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 8 декабря: Сургут — 43; Ханты-Мансийск — 33; Нягань — 21; Нижневартовск — 18; Нефтеюганский район, Сургутский район, Советский район, Урай — по 13; Когалым и Мегион — по 11.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 8 декабря 36 111 случаев. Излечились 31 549 югорчан, 447 пациентов с COVID-19 скончались (на два человека более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе составляет 1,02.