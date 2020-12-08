Белгород, 8 декабря 2020, 10:17 — REGNUM Новая поставка вакцины от COVID-19 ожидается в Белгородской области. Партия рассчитана на 200 медработников, рассказала на брифинге заместитель губернатора Наталия Зубарева.
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Необходимые согласования на поставку новой партии вакцины прошли с министерством здравоохранения. В ближайшее время регион получит вакцину на 200 медицинских работников.
Коэффициент заболеваемости коронавирусом в регионе составляет 1125,6 на 100 тыс. населения, что ниже общероссийского (1676,9) и данных по ЦФО (1672,3).