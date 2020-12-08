Белгород, , 10:17 — REGNUM Новая поставка вакцины от COVID-19 ожидается в Белгородской области. Партия рассчитана на 200 медработников, рассказала на брифинге заместитель губернатора Наталия Зубарева.

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Необходимые согласования на поставку новой партии вакцины прошли с министерством здравоохранения. В ближайшее время регион получит вакцину на 200 медицинских работников.

«Списки этих людей уже составлены во всех медицинских организациях. Это небольшое количество, но в приоритете медики. Вся региональная система готова к принятию вакцины, остаётся непосредственно сама поставка», — сказала Наталия Зубарева.

Коэффициент заболеваемости коронавирусом в регионе составляет 1125,6 на 100 тыс. населения, что ниже общероссийского (1676,9) и данных по ЦФО (1672,3).