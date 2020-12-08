Скопье, , 09:26 — REGNUM Мэр Скопье Петре Шилегов вечером 7 декабря зажег на площади «Македония» в Скопье огни на новогодней елке.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Шилегов высказал пожелание, чтобы Новый год ознаменовался воплощением желаний македонцев о возвращении к нормальной жизни.

Посмотреть на зажигание огней вышли сотни граждан страны, многие из них были с детьми. Праздничные украшения развешиваются по всей македонской столице.

Однако в этом году, в связи с пандемией, праздничную суету омрачает социальная дистанция и запрет на встречи группами более четырех человек, а также масочный режим во всех открытых и закрытых пространствах, кроме личных домов.

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