Виндхук, , 09:19 — REGNUM Первый президент Намибии Сэм Нуйома проходит курс лечения от COVID-19, передаёт BBC Swahili со ссылкой на заявление нынешнего президента Хаге Гейнгоба.

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В соответсвии с заявлением, на данном этапе лечения Нуйома «демонстрирует признаки улучшения».

Экс-лидер Нуйома был госпитализирован в воскресенье, 6 декабря, и находится в «стабильном состоянии».

«Я хотел бы заверить народ Намибии в том, что в настоящее время нет никаких причин для беспокойства… Я желаю отцу-основателю страны скорейшего выздоровления», — заявил Гейнгоб.

Нуйома возглавлял Намибию в течение 15 лет после обретения страной независимости от ЮАР в 1990 году.