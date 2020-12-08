Москва, , 09:14 — REGNUM Авиабилеты на 29 и 30 декабря чаще всего бронируют российские граждане, готовясь к новогоднему отдыху. Таковы итоги исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Аналитики изучили спрос на билеты по России в период с 25 декабря по 10 января. На 30 декабря пришлось 15,2% бронирований, на 29 декабря — 11,3% бронирований, на 31 декабря — 9% бронирований. На 7 января забронировано всего 1,6% билетов.

Билеты с вылетами 9 января оказались самыми дорогими — в среднем 8,3 тыс. рублей в одну сторону. Самыми выгодными оказались перелёты 1, 3 и 4 января, они обойдутся путешественникам от 5 тыс. до 6,4 тыс. рублей, сообщает RT.

30 декабря оказалось самой популярной датой для путешествия поездом, такие билеты забронированы в 12,4% случаев. На 29 декабря приходится 9,7% бронирований, а вот на 10 января — всего 2,6%.

При этом самыми дорогими оказались билеты на поезд, забронированные на 8 января, — 2,9 тыс. рублей, а самыми дешёвыми — на 31 декабря, они стоят 1,6 тыс. рублей.

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