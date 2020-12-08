Томск, , 09:14 — REGNUM В Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря в Томской области пройдёт тематическая интернет-викторина для молодёжи. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, более ста студентов и молодых преподавателей томских вузов напишут антикоррупционный диктант.

Чтобы проверить свои знания в сфере антикоррупционного законодательства, необходимо пройти предварительную регистрацию. 9 декабря с 10 до 18 часов по местному времени диктант будет доступен на интернет-платформе Томского госуниверситета. На выполнение 20 заданий отводится 20 минут.

Участники диктанта получат цифровой сертификат с количеством набранных баллов. 15-ти лучшим участникам вручат благодарственные письма.

Первый антикоррупционный диктант организуют администрация Томской области и ТГУ при поддержке региональной прокуратуры и молодёжного парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области силовики рассказали о результатах борьбы с коррупцией.

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