Самара, , 09:23 — REGNUM Более 2,5 тысяч доз вакцины от COVID-19 должны поступить до конца года в Самарскую область. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министерству здравоохранения региона в короткие сроки сформировать заявку на необходимое количество вакцины от COVID-19, которое необходимо для поэтапной вакцинации 60% жителей области.

Отмечается, что до конца года в регион должны поступить 2571 доз этой вакцины.

Сообщается, что в области уже определены медучреждения, в которых есть необходимые холодильные камеры, определен транспорт для доставки вакцины со складов до медучреждений, в которых будет проходить вакцинация. Помимо этого, определены списки медицинских работников, которых будут вакцинировать в первую очередь. В этот перечень также включат и некоторых социальных работников, которые трудятся в социальных учреждениях.

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