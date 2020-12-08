Мапуту, , 09:28 — REGNUM Папа Римский Франциск выделил 121 000 долларов США на поддержку пострадавших от нападений боевиков в северной провинции Мозамбика Кабу-Дельгаду. Об этом сообщает BBC Swahili.

Папа Франциск сделал пожертвование вслед за запросом епископа Пембы Луиса Фернандо Лиссабонского. Он призвал общественность оказать помощь тысячам человек, вытесненных из своих домов исламистами.

Боевики устраивают теракты в богатой газом провинции с 2017 года. В результате конфликта около 430 000 человек остались без крова.

Епископ Лиссабонский возглавляет кампанию «Вместе за Кабу-Дельгаду».

Он сказал журналистам, что пожертвования папы Римского будут использованы для строительства медицинских учреждений в районах, где перемещенные лица разбивают лагеря, особенно в районах Монтепуэс и Чиуре.

На прошлой неделе провинцию Кабу-Дельгаду посетила делегация епископальной конференции ЮАР по приглашению епископа Лиссабонского. Члены делегации призвали к срочному решению проблемы отсутствия безопасности в регионе и оказанию поддержки перемещенным лицам.