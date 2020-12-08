Екатеринбург, , 09:24 — REGNUM Следователи закрыли уголовное дело в отношении ректора Уральского государственного медицинского университета Ольги Ковтун. Об этом заявил журналистам адвокат Сергей Колосовский.

Дело было заведено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». По информации Колосовского, постановление о возбуждении дела отменил прокурор.

«По сути, это дело прожило несколько дней, и оно было ошибкой», — сказал адвокат порталу «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковтун назначили главой рабочей группы по разработке постэпидемической программы безопасности в Свердловской области.

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