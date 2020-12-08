Москва, , 09:04 — REGNUM В Москве, по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за сутки (7 декабря) от COVID-19 вылечились 5027 человек, сообщается на портале мэра столицы.

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Всего в 2020 году с начала пандемии количество выздоровевших увеличилось до 495 тыс. 871 человека.

Убедится, что лечение пациента прошло успешно, позволяют специальные исследования и анализы.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация от коронавирусной инфекции москвичей, обладающих первоочередным правом, началась 4 декабря.

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