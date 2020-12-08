Москва, , 09:01 — REGNUM В Москве 8 декабря ожидается до пяти градусов мороза. Об этом сообщает центр «Фобос».

«Характер метеоусловий в столичном регионе существенных изменений не претерпит и, благодаря сибирскому антициклону, сохранится малооблачная и морозная погода с температурным фоном на несколько градусов ниже климатической нормы», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в Москве ожидается малооблачная погода без осадков с температурой воздуха до минус пяти градусов, в Московской области — до минус семи градусов. Скорость ветра, согласно прогнозу, не превысит шести метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге произошло похолодание, при этом погода осталась сухой и почти безветренной.