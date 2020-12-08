Нью-Дели, , 09:00 — REGNUM В Индии медики продолжают выяснять причины неизвестной болезни, из-за которой свыше 450 человек были госпитализированы и один пациент скончался. При этом, как заявил инспектор округа Западный Годавари в штате Андхра-Прадеш Долла Джоши Рой, загадочное заболевание в городе Элуру на юге Индии не связано с коронавирусной инфекцией.

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Это подтвердил и министр здравоохранения штата Алла Кали Кришна Шринивас.

«Тесты у всех пациентов на COVID-19 отрицательные, — заявил он. — Это какая-то загадочная болезнь, и только лабораторный анализ покажет, что это такое».

Он также добавил, что после того, как официальные лица посетили районы, где люди заболели, в качестве причины болезни были исключены загрязнение воды или воздуха, сообщает журнал Newsweek.

«Пробы воды были отправлены на анализ, и никаких загрязнений обнаружено не было», — подчеркнул министр.

Предварительно причиной стало отравление. Число пострадавших превысило 800. Как уточнил Рой, пациенты жаловались на жжение в глазах, головокружение, судороги и тошноту. У некоторых изо рта шла пена, как при эпилепсии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря стало известно, что в Индии несколько сотен человек попали в больницу со схожими симптомами. Один из пациентов, 45-летний мужчина, скончался.