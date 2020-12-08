Вашингтон, , 08:55 — REGNUM В Соединённых Штатах суд округа Колумбия вновь отсрочил возможность принятия властями страны мер по запрету китайской соцсети TikTok. Об этом говорится в электронной базе инстанции.

Таким образом, судья удовлетворил просьбу руководства приложения о введении временного судебного запрета на вступление в действие ограничений.

Запрет будет действовать на время рассмотрения дела в суде до вынесения окончательного решения, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что решение о запрете TikTok в США будет сохранено в случае смены администрации президента.

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