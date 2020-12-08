Нью-Йорк, США, , 08:57 — REGNUM Решение об открытии в течение недели в Нью-Йорке для посещения 850 школ, которые были ранее закрыты из-за пандемии коронавируса, приняли власти города. Об этом 8 декабря сообщил на пресс-конференции мэр Билл де Блазио, трансляция которой велась на его сайте.

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«На этой неделе открываются 850 школ», — заявил он и добавил, что, как ожидается, на протяжении недели в школы вернуться примерно 190 тыс. учащихся. Кроме того, отмечается, что в первую очередь в учебные заведения вернутся ученики младших классов и участвующие в программах дошкольной подготовки дети.

Также мэр Нью-Йорка отметил, что с 7 декабря в городе уже открылась часть школ и отметил, что, как ожидается, на протяжении нескольких недель учащиеся станут в них снова обучаться по системе занятий пять дней в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что из-за роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом все школы города, за исключением частных, закрываются для посещения.