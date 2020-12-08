Уфа, , 08:58 — REGNUM Эффективность исполнения законодательства, связанного с ответственностью за нарушение прогона и выпаса сельскохозяйственных животных в Башкирии, изучит государственное собрание региона. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба республиканского парламента.

По сообщению пресс-службы ведомства, поводом к этому стала дорожная авария с участием табуна лошадей, в которой погибли три подростка.

По словам председателя госсобрания региона Константина Толкачева, Башкирия стала первым регионом в стране, в котором была введена ответственность за такие нарушения. При этом необходимо выяснить, как исполняется закон и привлекаются ли виновные лица к ответственности. При этом, если уровень привлечения к ответственности минимальный, то увеличение штрафов не даст эффекта. Поэтому депутаты намерены проанализировать ситуацию и найти пути решения проблемы.

Толкачев также отметил, что эта проблема очень остро стоит в Зауралье и актуальна для сельских населенных пунктов, поскольку дорожные аварии с участием животных случаются повсеместно. При рассмотрении данного вопроса депутаты намерены также провести анализ работы по чипированию животных в Башкирии.

Он уточнил, что очень часто возникают сложности с идентификацией животных, которые участвуют в дорожных авариях, поскольку никто не хочет брать на себя ответственность: хозяина животного иногда очень сложно установить.

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