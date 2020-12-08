Сухум, , 08:52 — REGNUM 108 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 7 декабря. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 446 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 108 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики находятся 236 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 33 человека.

Всего в Абхазии, по информации штаба, выявили 6313 носителей SARS-CoV-2. Из них 4845 победили инфекцию. За время пандемии 91 пациент с диагнозом COVID-19 скончался.

Данные за 6 декабря по числу заражений коронавирусом в Абхазии не публиковали. В течение 5 декабря в стране выявили 111 носителей SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что больше всего новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии 2 декабря. Тогда зафиксировали 122 таких случая.

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