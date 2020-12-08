Москва, , 08:48 — REGNUM В Москве с начала октября около 245 горожанам, получающим льготные лекарства, доставили их на дом, сообщается на портале мэра столицы.

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В основном лекарства предназначены для борьбы с диабетом и болезнями системы кровообращения. Москвичи с такими заболеваниями в пандемию находятся в группе риска, поэтому лекарства доставляют соцработники.

Всего с начала 2020 года льготникам выдано более 2,2 млн упаковок лекарств. Отмечается, что препараты выдаются строго по назначению врача и могут быть выписаны на длительный курс лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве пациенты, имеющие льготы, могут получить у врача рецепт на лекарства с длительностью приема до 90 дней.

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