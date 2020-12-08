Пермь, , 08:46 — REGNUM В Перми на бывшей промплощадке завода им. Шпагина планируют в январе 2022 года создать мультимедийный центр «Союзмультпарк». Он станет первым региональным проектом в России, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Вопросы развития киноиндустрии в регионе, в том числе мультипликации, обсуждались на встрече губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с заместителем министра культуры РФ Максимом Ксензовым и председателем правления киностудии «Союзмультфильм», гендиректором киностудии им. М. Горького Юлианой Слащевой. Главе Пермского края был представлен проект создания в Перми первого регионального филиала киностудии им. М. Горького, а также мультимедийного центра «Союзмультпарк».

Формат «Союзмультпарка» включает в себя инновационные образовательные программы по направлениям: креативные индустрии, цифровые технологии и развитие социальных навыков у детей. При парке будут мастерские, школа, зона для просмотра — кинозал, школа анимации. Парк будет интересен посетителям разного возраста. Им предложат мастер-классы, творческие лаборатории, лекции, кинопоказы, развлекательные программы. На территории «Союзмультпарка» организуют постоянно обновляемую музейную экспозицию.