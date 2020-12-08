Махачкала, , 08:42 — REGNUM Начальник информационно-аналитического отдела аппарата Народного собрания (парламента) Дагестана Уллубий Эрболатов отстранен от замещаемой должности за публикации в соцсетях о деятельности органов госвласти. В отношении него назначена служебная проверка, сообщается на сайте регионального парламента.

«Эрболатов на своей странице в социальных сетях допустил публичные высказывания и оценку в отношении деятельности органов государственной власти и их руководителей. Тем самым он нарушил требования <…> Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», — сказано в сообщении.

На время проведения служебной проверки, назначенной руководителем аппарата Народного собрания, Эрболатов отстранен от работы. По ее итогам, как отмечается, будет рассмотрен вопрос о возможном освобождении его от замещаемой должности.

В парламенте Дагестана не уточнили, какими именно высказываниями руководитель пресс-службы нарушил требования указанного Федерального закона. Между тем ряд местных СМИ предполагает, что Эрболатов мог поплатиться за комментарий в связи с кадровыми решениями врио главы Дагестана Сергея Меликова.