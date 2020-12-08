Чита, , 08:40 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 8 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 21 621 человек, причём 265 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у семерых человек (-1 за сутки). Общее число жертв нового вируса составило уже 364 человека. Из общего числа пациентов моногоспиталей 115 (минус трое за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 65 (+5 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 19 204 пациентов вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения (+211 за сутки).

Как уже сообщало ИА, благодаря мерам, предпринятым губернатором, удалось стабилизировать ситуацию в Чите. Время ожидания скорой помощи сократилось до четырех часов, также уменьшился период ожидания результатов тестов.

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