Стокгольм, , 08:50 — REGNUM На прошлой неделе представители Агентства общественного здравоохранения Швеции сообщили о том, что в стране от COVID-19 за семь дней умерли больше людей, чем в соседней Норвегии за весь период пандемии. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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Так, прошлой неделе в Швеции жертвами COVID-19 стали 386 человек. В Норвегии общее число погибших за весь период пандемии коронавирусной инфекции составляет 359 человек по сравнению с 7 067 в Швеции.

Таким образом, количестве умерших примерно в 20 раз превышает норвежский показатель. Как сообщают журналисты, сейчас в Швеции ежедневно от COVID-19 умирают порядка 75 человек.