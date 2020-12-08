Нур-Султан, , 08:39 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил поправки по вопросам использования возобновляемых источников электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон направлен на обеспечение надежности и устойчивости энергосистемы Казахстана, а также снижение зависимости страны от внешних источников электроэнергии. Кроме того, меры поддержки должны повысить инвестиционную привлекательность отрасли.

Поправки формируют стимулы для строительства маневренных мощностей и установление тарифов для поддержки возобновляемых источников электроэнергии.

Отметим, маневренные мощности — это специальные электростанции, которые балансируют нестабильную выработку электроэнергии на возобновляемых источниках электроэнергии.

Читайте также: Глава Казахстана проверил новую солнечную электростанцию