Москва, , 08:48 — REGNUM Жители России постепенно отказываются от покупки живых новогодних елей и хвойных лап. Растет экологическая сознательность граждан, сообщили 8 декабря в пресс-службе ФГБУ «Рослесинфорг».

В организации отметили, что в стране увеличивается тенденция сохранения лесного фонда. В преддверии нового 2021 года заготовка елей и хвойных лап также снизится по сравнению с предыдущими годами.

«Заготовка новогодних ёлок снизилась за последние три года уже на 30%», — сказали в «Рослесинфорге» ТАСС.

Среди причин — повышение экологической грамотности граждан, а также желание сэкономить на покупке живого дерева. Кроме того, покупка и утилизация ели требует времени, у некоторых людей хвоя вызывает аллергию.

Поставляют новогодние ели жителям России из Кемеровской, Сахалинской, Новгородской областей, Татарии и Югры. В Магаданской области заготавливают хвойные лапы. Государству эта деятельность приносит более 6 млн рублей.

Запасы ели оцениваются в 9,9 млрд куб. м, деревья занимают площадь 76,6 млн га.

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