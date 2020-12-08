Бразилиа, , 08:39 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 20,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 декабря сообщает минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 20 371 нового заразившегося SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 6 623 911.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 376 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 177 317.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 801 067 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 26 363 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.