Горно-Алтайск, , 08:31 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 12 014.

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Новые носители зарегистрированы в Кош-Агачском, Усть-Канском, Усть-Коксинском и других районах, а также в Горно-Алтайске. Среди заразившихся девять детей.

«В 57 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у четырёх человек — симптомы пневмонии», — добавили в оперштабе.

Тем временем за сутки в республике выписаны из больниц с выздоровлением 266 пациентов. Всего к настоящему времени от COVID-19 излечились 11 506 человек. Скончались за время пандемии 119 пациентов с коронавирусом.

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