Богота, , 08:33 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 5,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 декабря сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 5997 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 377 100.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 187 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 37 995.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 267 595 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 8854 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.