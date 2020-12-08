Бразилиа, , 08:28 — REGNUM Правительство Бразилии предложит населению бесплатно вакцинироваться от COVID-19 после сертификации научных рекомендаций и правовых требований Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa). Об этом заявил президент страны Жаир Болсонару.

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"В случае сертификации Anvisa правительство Бразилии предложит добровольную и бесплатную вакцинацию всему населению», — написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Anvisa обнародовало список минимальных требований для одобрения использования вакцин от новой коронавирусной инфекции. Обязательным условием для одобрения регулятором таких препаратов является успешное проведение третьего этапа их клинических исследований.

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