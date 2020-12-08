Мехико, , 08:29 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 6,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 декабря сообщает замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

По его словам, за последние 24 часа в стране выявили 6399 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 1 182 249.

Также сообщается, что за это же время в Мексике от COVID-19 скончались 357 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 110 074.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 873 555 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки было выявлено 7455 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.