Черкесск, , 08:27 — REGNUM Запрет на проведение новогодних корпоративов введен в Карачаево-Черкесии для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Во всех образовательных учреждениях республики отменяются праздничные мероприятия, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Рашид Темрезов.

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"В Карачаево-Черкесии устанавливается запрет на проведение в период с 20 декабря по 10 января новогодних корпоративов в рабочих коллективах, новогодних утренников в детских садах и школах, любых массовых торжеств во всех без исключения образовательных организациях, включая вузы и сузы», — написал Темрезов.

В период новогодних праздников в Карачаево-Черкесии также запрещена традиционная уличная торговля на городских и сельских площадях. Темрезов отметил, что с ситуация с распространением коронавируса на территории республики остается напряженной, и призвал жителей региона «максимально серьезно отнестись к вынужденным мерам».

По данным на 10:50 7 декабря, в Карачаево-Черкесии зарегистрировано почти 12,9 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в республике почти 10,8 тыс. носителей инфекции, 36 пациентов с COVID-19 скончались.