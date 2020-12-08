Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Поклонник Fallout 76 воссоздал в многопользовательской игре культовый уровень E1M1 из оригинальной DOOM. Видеоролик был опубликован 8 декабря на портале Screen Rant.

Пользователь Twitter, известный под ником BloodfartAUS, продемонстрировал геймерам, что представляет собой его произведение. Он также показал «прохождение» уровня, вставив в нижнюю часть кадра видео информационную панель, выполненную в стилистике DOOM.

https://twitter.com/BLOODFARTaus/status/1335477771603066880

Ранее компания Bethesda выложила в сеть ролик, в котором она рассказала о лидерах «Братства Стали» в Fallout 76. Известная организация из вселенной Fallout была добавлена в онлайн-игру 24 ноября 2020 года.

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