Ижевск, , 08:25 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом пять человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне в республике летальных случаев не регистрировалось.

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Умерли мужчины в возрасте 54 и 57 лет, а также 80-летняя и две 85-летних женщины. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 249 человек.

Отметим, по данным общероссийского оперативного штаба, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 304 человека, из которых трое жителей республики умерли накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 декабря в регионе выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован накануне — 190 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 15 025 случаев.

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