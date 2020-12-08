Нур-Султан, , 08:25 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о пенсионном обеспечении. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Соглашение обеспечивает равные права для трудящихся всех стран Союза. В частности, трудящиеся смогут получать пенсию на тех же условиях, что и граждане страны, где трудоустроен мигрант. Выплаты будут перечисляться в страну, где проживает пенсионер.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября депутаты Сената Казахстана одобрили закон «О ратификации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза». Ожидается, что страны ЕАЭС ратифицируют соглашение до конца 2020 года.

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