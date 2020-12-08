Саратов, , 08:26 — REGNUM С 9 декабря учащиеся 6−11 классов в Саратовской области приступят к занятиям в традиционном формате. Дистанционный режим обучения для них заканчивается 8 декабря. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор области Роман Бусаргин.

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В школу вернутся учащиеся Саратова, Балаковского, Балашовского, Вольского, Краснокутского, Марксовского, Пугачевского, Петровского, Ртищевского и Энгельсского районов. Кроме этого, к очному обучению приступят студенты организаций среднего звена на указанных территориях.

В связи с этим образовательным учреждениям рекомендовано усилить контроль за соблюдением профилактических мер.

ИА REGNUM напоминает, с 9 по 23 ноября дистанционный режим обучения перешли 265 школ — 68,2 тыс. учащихся 6−11 классов. Кроме них на дистант ушли техникумы и профколледжи.

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