Пекин, , 08:24 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 17 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 8 декабря говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит 12 активных случаев и ещё пять носителей SARS-CoV-2 без симптомов, при этом два активных случаев являются локальными (оба выявлены в провинции Сычуань), остальные десять — ввозные.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 86 646.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 81 732 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Китае за сутки был выявлен 21 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.