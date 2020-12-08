Москва, , 08:17 — REGNUM В период пандемии новой коронавирусной инфекции в аптечке стоит иметь целый ряд необходимых лекарств. Прежде всего, дома необходимо иметь жаропонижающие средства. Лучшим из таких препаратов является парацетамол. Об этом сообщил заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Ещё один популярный препарат, который помогает понизить температуру, ибупрофен, по его словам, «так и не реабилитирован при COVID-19». Напомним, ранее исследования показали, что его применение при коронавирусе ухудшает течение болезни.

Также, добавил Зярянов, можно приобрести капли в нос. Что касается антибиотиков, то их принимать самостоятельно, без назначения медиков, нельзя, подчеркнул врач. Также как и противовирусные препараты, которые, по словам профессора, «обладают массой нежелательных реакций» и должны назначаться только под контролем врача.

«Ещё очень модная тема — витамин D. Якобы его дефицит ухудшает течение заболевания, — рассказал в интервью « АиФ » Зырянов. — Но чрезмерное использование витамина D приводит к поражению сосудов, почечной недостаточности».

Читайте также: В Минздраве призвали не пить антибиотики для профилактики коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный микробиолог Минздрава РФ Роман Козлов призвал граждан не покупать антибиотики в аптеках без рецепта врача и не принимать их без назначения. Он подчеркнул, что в случае использования антибиотиков не по назначению микроорганизмы в теле человека, вызывающие те или иные заболевания, станут устойчивыми к ним и врачам будет очень сложно лечить бактериальные осложнения.