Павлодар, Казахстан, , 08:13 — REGNUM В Павлодаре 46-летний сварщик сорвался с шестиметровой высоты, сообщили 8 декабря в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Инцидент произошел 7 декабря в 11:45 (8:45 мск). Мужчина выполнял сварочные работы на кровле здания и сорвался по собственной неосторожности. В настоящее время пострадавший госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в Уральске скончался 53-летний строитель, который упал с высоты 15-метров на стройке Дворца культуры. Смерть наступила до приезда бригады скорой помощи.

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