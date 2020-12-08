Барнаул, , 08:13 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 8 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1220 человек (+12 за сутки).

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7997 человек, +60 за сутки) и ОРВИ (13 308 человека, +136 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 27 910 человек (+219 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 505 (-2 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 131 пациент (+5 за сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 901 (+1 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 24 393 человека (+350 за сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 42 жителя Алтайского края стали жертвами COVID-19