Москва, , 08:06 — REGNUM Журналисты российского телеканала НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин вернулись в Россию и сними все в порядке. Об этом 8 декабря сообщает телеканал НТВ.

«Наши коллеги, сотрудники программы «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже в Москве. Прилетели ночным рейсом. С ними всё в порядке», — говорится в сообщении телеканала.

Кроме того, в нем выражается благодарность МИД РФ, российскому посольству в Анкаре и генеральному консульству России в Турции за помощь, а также всем коллегам из СМИ, которые оказывали НТВ помощь во время задержания журналистов телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в Стамбуле турецкая полиция задержала двух журналистов российской телекомпании НТВ — Алексея Петрушко и Ивана Малышкина.

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