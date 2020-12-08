Москва, , 08:03 — REGNUM Сотрудники телеканала НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин, задержанные ранее властями Турции, вернулись в Россию. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе телеканала.

«Наши коллеги <…> уже в Москве. Прилетели ночным рейсом. С ними всё в порядке», — говорится в сообщении.

НТВ поблагодарил МИД России, российское посольство в Анкаре, генконсульство в Стамбуле и СМИ за помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российских корреспондентов задержали сотрудники департамента полиции Стамбула. По информации в турецких СМИ, Петрушко и Малышкин якобы проводили съёмку военного объекта с дронов. По информации источников, журналистам грозил срок до 20 лет за шпионаж.