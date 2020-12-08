Москва, , 08:02 — REGNUM Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своем телеграм-канале пояснил, для чего в период пандемии коронавируса необходимы различные ограничения. Также он не исключил, что новые волны SARS-CoV-2 накроют Россию в 2021 году:

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"Смотрите: ограничения не для того, чтобы остановить распространение болезни — это невозможно такими методами, они для того, чтобы амортизировать нагрузку на здравоохранение страны, области, города. Это можно делать с двух концов: растянуть поступление больных по времени или подготовить систему здравоохранения до состояния, когда ее ёмкость будет достаточна в любом случае. Посмотрите на Москву — серьёзных ограничений, по правде говоря, нет.

Потому что серьезно готовились и справляемся, несмотря на наибольшую в стране нагрузку. Логический вывод: если регионы вводят локдаун, значит, они не смогли адекватно подготовиться и им придётся свою неготовность компенсировать за счёт населения. Посмотрим, кто и как поведёт себя в след. году».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 декабря в России выявлено 28 142 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 5789 (20,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.