Пенза, , 08:00 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 90-летняя, 79-летняя и 56-летняя женщины. Таким образом, по состоянию на 8 декабря всего погиб 261 пензенец. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Пациентки страдали несколькими тяжелыми сопутствующими заболеваниями, которые осложняли проводимую терапию. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, более 1,2 тыс. доз вакцины «Спутник V» поступит в Пензенскую область на текущей неделе.

Читайте также: В Пензенскую область поступит первая партия вакцины «Спутник V»